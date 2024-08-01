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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Judoda Altın Madalya İtalya'nın

Paris 2024'te judoda kadınlar 78 kiloda altın madalya İtalya'nın Alice Bellandi'nin.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 23:42
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 23:42
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Judoda Altın Madalya İtalya'nın

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Judo Heyecanı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları kapsamında gerçekleştirilen judo müsabakalarında, kadınlar 78 kiloda altın madalyayı İtalyan sporcu Alice Bellandi kazandı.

Final Mücadelesi

Champ de Mars Arena'da yapılan finalde Bellandi, İsrailli Inbar Lanir'i mağlup ederek en üst basamağa ulaştı ve ülkesine bir altın madalya kazandırdı.

Bronz Madalyalar Sahiplerini Buldu

Bu kategoride bronz madalya ise Çinli Zhenzhao Ma ile Portekizli Patricia Sampaio arasında paylaşıldı. Her iki sporcu da başarılı performanslarıyla göz doldurdu.

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