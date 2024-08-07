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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Kadın Futbolunda Finale Yükselen İki Dev

Brezilya ve ABD, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadın futbol finaline yükseldi.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 01:04
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 01:04
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Kadın Futbolunda Finale Yükselen İki Dev

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kadın Futbolunda Finalistler Belli Oldu

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda kadın futbolunda finale kalan takımlar belirli oldu. Turnuvanın yarı finalinde heyecan doruktaydı.

ABD ve Brezilya Finalde Buluşacak

Lyon Stadı'nda gerçekleşen yarı final mücadelesinde, ABD, Almanya ile karşılaşarak uzatmalarda 1-0 galip geldi. Diğer yarı finalde ise, Brezilya, İspanya karşısında 4-2'lik skorla finale adını yazdırdı.

Final Maçı Bilgileri

Brezilya ile ABD arasındaki zorlu final maçı 10 Ağustos Cumartesi günü Paris’teki Parc des Princes Stadı'nda sahne alacak. Maç, TSİ 18.00'de başlayacak.

Bronz Madalya Maçı

Final öncesinde ise İspanya ile Almanya, bronz madalya mücadelesine çıkacak. Bu maç 9 Ağustos Cuma günü aynı stadyumda TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek.

Olimpiyat ruhunun ve kadın futbolunun en üst düzeyde yaşanacağı bu finalde tüm gözler, başarılı takımların üzerinde olacak.

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