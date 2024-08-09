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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Kadınlar 3 Metre Tramplen Atlamada Altın Madalya Çin'in

Yiwen Chen, Paris 2024 Olimpiyatları'nda kadınlar 3 metre tramplen atlamada altın madalyanın sahibi oldu.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 23:20
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 23:20
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Kadınlar 3 Metre Tramplen Atlamada Altın Madalya Çin'in

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Başlıyor

Paris'te gerçekleşen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda heyecan dorukta. Kadınlar 3 metre tramplen atlama finalinde elde edilen sonuçlar sporseverler tarafından dikkatle takip edildi.

Yiwen Chen Altın Madalyayı Kazandı

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Su Sporları Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Çinli sporcu Yiwen Chen müthiş bir performans sergileyerek 376 puan ile altın madalya kazandı.

Diğer Dereceler

Altın madalyanın sahibi Yiwen Chen'in ardından, Avustralya'dan Maddison Keeney 343.10 puanla gümüş, bir diğer Çinli sporcu Yani Chang ise 318.75 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.

Olimpiyat oyunları, sporcuların azmi ve rekabeti ile unutulmaz anlara sahne olmaya devam ediyor.

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