Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Kadınlar 4x200 Metre Serbestte Avustralya Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Tarihi Anlar

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda, yüzme branşındaki kadınlar 4x200 metre serbest kategorisinde önemli bir rekabet yaşandı. Paris La Defense Arena’da gerçekleştirilen finalde, Avustralya takımı, 7 dakika 38 saniye 8 saliselik derecesiyle yeni bir olimpiyat rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

Yarış Sonuçları

Finallerde ABD takımı 7 dakika 40 saniye 86 saliselik derecesiyle gümüş madalya kazanırken, son olimpiyat şampiyonu Çin, 7 dakika 42 saniye 34 saliseyle bronz madalyayla yarışmayı tamamladı.

Avustralya'nın Başarısı

Avustralya, bu başarıyla yetinmeyip, 27 Temmuz 2023'te 7 dakika 37 saniye 50 saliselik derecesiyle dünya rekorunu da kırmıştı. Bu durum, takımın yetenekli sporcuları ve sıkı antrenmanlarının bir sonucu olarak öne çıkıyor.