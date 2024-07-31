Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Kadınlar Dörtlü Kürekte Büyük Britanya'nın Zaferi

2024 Paris Olimpiyatları'nda Kürek Heyecanı

Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar dörtlü kürek final yarışmaları başarılı bir şekilde tamamlandı. Vaires Sur Marne Nautical tesislerinde gerçekleştirilen yarışlarda, ekiplerin nefes kesen mücadelesi izleyicileri ekran başına kilitledi.

Büyük Britanya'nın Altın Madalya Sevinci

Yarışların sonunda Büyük Britanya ekibi, 6 dakika 16 saniye 31 saliselik muhteşem bir süreyle altın madalyanın sahibi oldu. Bu başarı, ülkenin spor tarihindeki önemli anlardan biri olarak kayıtlara geçecek.

Diğer Madalya Sahipleri

Gümüş madalya, 6 dakika 16 saniye 46 salisede tamamlayan Hollanda ekibinin oldu. Almanya ise 6 dakika 19 saniye 70 saliselik derecesiyle bronz madalya elde etti. Madalya tablelerinde yaşanan bu çekişmeli yarış, sporcuların üstün çabalarını ve azimlerini bir kez daha gözler önüne serdi.