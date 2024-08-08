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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Kadınlar Halter 59 Kilo Sonuçları

Paris 2024'te kadınlar 59 kiloda altın madalyayı Çinli Luo kazandı, gümüş Kanadalı Charron'un, bronz ise Tayvanlı Kou'nun oldu.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 21:44
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 21:44
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Kadınlar Halter 59 Kilo Sonuçları

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Halterde Kadınlar 59 Kilo Sonuçlandı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda düzenlenen kadınlar 59 kilo halter müsabakaları büyük bir heyecana sahne oldu.

Altın Madalyayı Çinli Sporcu Kazandı

South Paris Arena 6'da gerçekleştirilen yarışmalarda, Çinli sporcu Shifang Luo, müthiş bir performans sergileyerek, altın madalyanın sahibi olmayı başardı.

Diğer Madalya Sahipleri

Bu kategoride Kanadalı Maude Charron gümüş, Tayvanlı Hsing-Chun Kou ise bronz madalya kazanarak, Olimpiyat oyunlarını başarıyla tamamladılar.

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