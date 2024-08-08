Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Kadınlar Halter 59 Kilo Sonuçları

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Halterde Kadınlar 59 Kilo Sonuçlandı
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda düzenlenen kadınlar 59 kilo halter müsabakaları büyük bir heyecana sahne oldu.
Altın Madalyayı Çinli Sporcu Kazandı
South Paris Arena 6'da gerçekleştirilen yarışmalarda, Çinli sporcu Shifang Luo, müthiş bir performans sergileyerek, altın madalyanın sahibi olmayı başardı.
Diğer Madalya Sahipleri
Bu kategoride Kanadalı Maude Charron gümüş, Tayvanlı Hsing-Chun Kou ise bronz madalya kazanarak, Olimpiyat oyunlarını başarıyla tamamladılar.