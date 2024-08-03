Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Kadınlar Tekli Kürekte Altın Madalya Hollanda'nın

Hollanda'dan Karolien Florijn, Paris 2024 Olimpiyatları'nda kadınlar tekli kürek finalinde altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 16:54
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 16:54
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Kadınlar Tekli Kürekte Altın Madalya Hollanda'nın

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kadınlar Tekli Kürek Heyecanı

2024 Paris Olimpiyatları'nda kadınlar tekli kürek kategorisinde finaller gerçekleştirildi. Vaires Sur Marne Nautical'da düzenlenen yarışmalar, büyük bir rekabete sahne oldu.

Karolien Florijn Altın Madalyayı Kucakladı

Hollandalı sporcu Karolien Florijn, 7 dakika 17 saniye 28 salisede tamamladığı yarışla altın madalyanın sahibi oldu. Bu zafer, onun muhteşem performansının bir göstergesi oldu.

Diğer Dereceler

Yeni Zelanda'dan Emma Twigg, 7 dakika 19 saniye 14 salisenin ardından gümüş madalya kazanırken, LitvanyaViktorija Senkute, 7 dakika 20 saniye 85 saliseyle bronz madalyayı elde etti.

Bu sonuçlar, Paris 2024 Olimpiyatları'ndaki kürek yarışlarının heyecanını artırırken, kazanan sporcuları kutluyoruz.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

4A 4B 4C'li Ağustos'ta yaşadı! Kamu bankasında para yağmuru başladı: Her alışverişe geri ödeme yapıyor

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

Cumaya kadar alışveriş listenizi tamamlayın! Bim mutfaklara adeta şenlik getiriyor

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor

Ağustos'ta şubeye gitmeyen emekli kalmayacak! Yapı Kredi, promosyonda bunu da yaptı!