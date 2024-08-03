Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Kadınlar Tekli Kürekte Altın Madalya Hollanda'nın

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kadınlar Tekli Kürek Heyecanı

2024 Paris Olimpiyatları'nda kadınlar tekli kürek kategorisinde finaller gerçekleştirildi. Vaires Sur Marne Nautical'da düzenlenen yarışmalar, büyük bir rekabete sahne oldu.

Karolien Florijn Altın Madalyayı Kucakladı

Hollandalı sporcu Karolien Florijn, 7 dakika 17 saniye 28 salisede tamamladığı yarışla altın madalyanın sahibi oldu. Bu zafer, onun muhteşem performansının bir göstergesi oldu.

Diğer Dereceler

Yeni Zelanda'dan Emma Twigg, 7 dakika 19 saniye 14 salisenin ardından gümüş madalya kazanırken, LitvanyaViktorija Senkute, 7 dakika 20 saniye 85 saliseyle bronz madalyayı elde etti.

Bu sonuçlar, Paris 2024 Olimpiyatları'ndaki kürek yarışlarının heyecanını artırırken, kazanan sporcuları kutluyoruz.