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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Altın Madalya Beatrice Chebet'in

Beatrice Chebet, Paris 2024'te kadınlar 5 bin metrede altın madalya kazanarak adını tarihe yazdırdı.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 00:38
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 00:38
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Altın Madalya Beatrice Chebet'in

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kadınlar 5 Bin Metre Finali

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 5 bin metre finali heyecan dolu anlara sahne oldu.

Beatrice Chebet Altın Madalyayı Kapatıyor

Kenyalı atlet Beatrice Chebet, 14.28.56’lık derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Diğer Dereceler ve Madalya Sahipleri

Hollandalı Sifan Hassan 14.30.61 ile gümüş madalya alırken, İtalyan Nadia Battocletti 14.31.64’le bronz madalyanın sahibi oldu.

Bu sonuçlarla, Beatrice Chebet, Olimpiyat tarihine geçen bir başarıya imza atarak Kenyalı atletlerin gücünü bir kez daha gösterdi.

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