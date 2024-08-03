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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Binicilikte Almanya Zafere Ulaştı

Paris 2024 Olimpiyatları'nda Almanya, binicilik takım özel yarışlarında altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 17:18
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 17:18
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Binicilikte Almanya Zafere Ulaştı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Binicilik Başarıları

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda düzenlenen binicilik takım özel yarışları, Versay Sarayı'nda gerçekleştirildi. Bu prestijli etkinlikte, Almanya 235.790 puan toplayarak altın madalyanın sahibi oldu.

Madalya Sıralaması

Yarışmanın sonunda, Danimarka 235.669 puanla gümüş madalya kazanırken, Büyük Britanya 232.492 puanla bronz madalyaya layık görüldü. Bu sonuçlar, her takımın sürekle vurguladığı performansı ve hazırlık süreçlerini gözler önüne serdi.

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