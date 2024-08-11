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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Bisiklette Altın Madalya Yeni Zelanda'nın

Ellesse Andrews, Paris 2024 Olimpiyatları'nda kadınlar hız bisikletinde altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 18:14
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 18:14
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Bisiklette Altın Madalya Yeni Zelanda'nın

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Bisiklet Heyecanı

Fransa'nın başkenti Paris, 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bisiklet branşında önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Kadınlar hız kategorisinde yapılan yarışta, Yeni Zelanda'dan Ellesse Andrews altın madalyayı kazandı.

Yarışmanın Detayları

Ulusal Veledrom'da gerçekleşen bu kıyasıya mücadelede Andrews, performansıyla adından söz ettirirken, Almanya'dan Lea Friedrich gümüş madalyanın sahibi oldu. Büyük Britanya'dan Emma Finucane ise bronz madalya ile yarışmayı tamamladı. Ellesse Andrews'un zaferi, Yeni Zelanda spor tarihinde önemli bir yer edinirken, öteki sporcuların da performansları takdir topladı.

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