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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Boks Heyecanı

Özbek boksör Lazizbek Mullojonov, Paris 2024 Olimpiyatları'nda erkekler 92 kiloda altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 00:52
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 00:52
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Boks Heyecanı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Boks Müsabakaları

2024 Paris Olimpiyatları, heyecan dolu bir boks karşılaşmasına sahne oldu. Erkekler 92 kilo kategorisinde, Özbek boksör Lazizbek Mullojonov altın madalya elde etti.

Final Müsabakası

Roland-Garros tesislerinde düzenlenen finalde, Mullojonov, Azerbaycanlı rakibi Loren Berto Alfonso Dominguez ile karşı karşıya geldi. Dört raund boyunca üstün bir performans sergileyen Mullojonov, rakibini 5-0 gibi bir skorla mağlup ederek altın madalyayı kazandı.

Madalyalar Paylaşıldı

Bu mücadelenin sonucunda İspanyol Enmanuel Reyes Pla ve Tacikistanlı Davlat Boltaev bronz madalya kazanarak podyumda yer aldı. Böylece, madalya dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

  • Altın: Lazizbek Mullojonov (Özbekistan)
  • Gümüş: Loren Berto Alfonso Dominguez (Azerbaycan)
  • Bronz: Enmanuel Reyes Pla (İspanya)
  • Bronz: Davlat Boltaev (Tacikistan)

Boks dünyası, bu büyük başarıdan ötürü Özbekistanlı Lazizbek Mullojonov'u kutluyor.

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