Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Buğra Ünal Yarı Finalde Elendi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Buğra Ünal'ın Performansı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kapsamında modern pentatlon branşında mücadele eden milli sporcu Buğra Ünal, finale yükselemeyerek yarı finalde elendi.
Yarı Final A Grubu Mücadelesi
Versay Sarayı'nda gerçekleşen yarı final A grubunda, Buğra Ünal; eskrim dalında 225, binicilikte 283, yüzmede 296, koşu ve atışta ise 677 puan topladı. Bu performansıyla toplamda 1481 puan elde etti.
Sonuç
Buğra Ünal, 1481 puanla grubunda 13. sırada kalarak final biletini alamadı. Bu sonuçla birlikte, milli sporcu Olimpiyat hayallerine veda etti.