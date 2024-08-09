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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Buğra Ünal Yarı Finalde Elendi

Milli sporcu Buğra Ünal, Paris 2024 Olimpiyatları'nda modern pentatlon yarı finalinde finale kalmayı başaramadı.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 16:24
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 16:24
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Buğra Ünal Yarı Finalde Elendi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Buğra Ünal'ın Performansı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kapsamında modern pentatlon branşında mücadele eden milli sporcu Buğra Ünal, finale yükselemeyerek yarı finalde elendi.

Yarı Final A Grubu Mücadelesi

Versay Sarayı'nda gerçekleşen yarı final A grubunda, Buğra Ünal; eskrim dalında 225, binicilikte 283, yüzmede 296, koşu ve atışta ise 677 puan topladı. Bu performansıyla toplamda 1481 puan elde etti.

Sonuç

Buğra Ünal, 1481 puanla grubunda 13. sırada kalarak final biletini alamadı. Bu sonuçla birlikte, milli sporcu Olimpiyat hayallerine veda etti.

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