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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Futbol Yarı Final Eşleşmeleri Açıklandı

Paris 2024 Olimpiyatları'nda erkekler futbol yarı final eşleşmeleri netleşti. Eşleşmeler ve maç saatleri açıklandı.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 00:27
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 00:27
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Futbol Yarı Final Eşleşmeleri Açıklandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yarı Final Heyecanı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda erkekler futbol kategorisinde yarı final mücadeleleri kesinleşti. Turnuvanın heyecan dolu çeyrek final karşılaşmaları, Paris, Lyon, Marsilya ve Bordeaux şehirlerinde yapıldı.

Yarı Finale Ulaşan Takımlar

Fas, ABD'yi 4-0’lık net bir skorla geçerek yarı finale yükseldi. Diğer bir çeyrek finalde, Japonya'yı 3-0'la geçen İspanya, Arjantin'i 1-0'lık sonuçla eleyen Fransa ve normal süresi berabere biten (1-1) maçta Mısır, penaltı atışları neticesinde Paraguay’a 5-4 üstünlük sağlayarak yarı finale adını yazdırdı.

Yarı Final Maçları

Yarı final takım eşleşmeleri, 5 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirilecek. İşte o karşılaşmalar:

  • 19.00 - Fas vs. İspanya (Marsilya)
  • 21.00 - Fransa vs. Mısır (Lyon)

Olimpiyatların futbol heyecanı giderek artarken, bu eşleşmeler sporseverler için heyecan dolu anlar yaşatacak.

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