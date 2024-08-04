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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Golfte Altın Madalya ABD'ye Gitti

Scottie Scheffler, Paris 2024 Olimpiyatları'nda golf erkeklerde altın madalyayı kazanarak tarihi bir başarı elde etti.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 19:22
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 19:22
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Golfte Altın Madalya ABD'ye Gitti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Golf Müsabakaları

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda golf branşında erkekler kategorisinde madalyalar sahiplerini buldu. Müsabakalar, Golf Ulusal Merkez'inde gerçekleştirildi.

Altın Madalya Scottie Scheffler'in

Amerika Birleşik Devletleri'nden Scottie Scheffler, 265 puan ile altın madalyanın sahibi oldu. Young golfer, bu başarı ile ülkesi adına önemli bir başarı elde etti.

Diğer Madalya Sahipleri

İkinci sırayı, Büyük Britanya'dan Tommy Fleetwood 266 puan ile alarak gümüş madalyaya uzandı. Japonya'dan Hideki Matsuyama ise 267 puan ile bronz madalyanın sahibi oldu.

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