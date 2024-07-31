Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Hollanda Dörtlü Kürekte Altın Madalyayı Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Dörtlü Kürek Yarışları Heyecanı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda erkekler dörtlü kürek finalleri, Vaires Sur Marne Nautical'da gerçekleştirildi. Bu zorlu mücadelede, Hollanda ekibi 5 dakika 42 saniyelik performansıyla altın madalyayı kazandı.

İtalya ve Polonya Podyumda

Hollanda'nın ardından, gümüş madalyayı İtalya 5 dakika 44 saniye 40 saliselik derecesiyle elde etti. Polonya ise 5 dakika 44 saniye 59 saliselik süresiyle bronz madalyaya uzandı. Bu sonuçlarla birlikte dörtlü kürek yarışları, izleyicilere büyük bir heyecan yaşattı.