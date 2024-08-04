Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kadınlar Skeet Kategorisi Sonuçları

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Atıcılık Heyecanı

2024 Paris Olimpiyatları kapsamında düzenlenen atıcılık branşı kadınlar skeet elemeleri ve finalleri Châteauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleşti. Bu önemli organizasyonda milli sporcu Sena Can, elenerek finallere katılma şansını kaybetti.

Madalyalar Sahiplerini Buldu

Elemeler sonucu, Şilili sporcu Francisca Crovetto altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Büyük Britanya'dan Amber Jo Rutter gümüş madalya elde ederken, Amerika Birleşik Devletleri'nden Austen Jewell Smith bronz madalyayla ödüllendirildi.

Atıcılık sporunda Türkiye’yi temsilen mücadele eden Sena Can, uluslararası arenada yaşadığı bu deneyimle ilerleyen dönemlerde daha iyi performanslar sergileyebilmek için çalışmalarını sürdürecek.