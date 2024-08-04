Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kadınlar Skeet Kategorisi Sonuçları

Sena Can, Paris 2024 Olimpiyatları'nda kadınlar skeet elemelerinde finallere kalamadı.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 19:40
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 19:40
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kadınlar Skeet Kategorisi Sonuçları

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Atıcılık Heyecanı

2024 Paris Olimpiyatları kapsamında düzenlenen atıcılık branşı kadınlar skeet elemeleri ve finalleri Châteauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleşti. Bu önemli organizasyonda milli sporcu Sena Can, elenerek finallere katılma şansını kaybetti.

Madalyalar Sahiplerini Buldu

Elemeler sonucu, Şilili sporcu Francisca Crovetto altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Büyük Britanya'dan Amber Jo Rutter gümüş madalya elde ederken, Amerika Birleşik Devletleri'nden Austen Jewell Smith bronz madalyayla ödüllendirildi.

Atıcılık sporunda Türkiye’yi temsilen mücadele eden Sena Can, uluslararası arenada yaşadığı bu deneyimle ilerleyen dönemlerde daha iyi performanslar sergileyebilmek için çalışmalarını sürdürecek.

İLGİLİ HABERLER

4A 4B 4C'li Ağustos'ta yaşadı! Kamu bankasında para yağmuru başladı: Her alışverişe geri ödeme yapıyor

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

5 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları: Yeni Başlangıçlar ve Motivasyon Dolu Bir Gün

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

4A 4B 4C'li Ağustos'ta yaşadı! Kamu bankasında para yağmuru başladı: Her alışverişe geri ödeme yapıyor

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

Cumaya kadar alışveriş listenizi tamamlayın! Bim mutfaklara adeta şenlik getiriyor

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor