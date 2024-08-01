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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Khelif Krizi: Boks Mücadelesinde Oyun Dışı Kalma İddiası

Paris 2024'te boks branşında yaşanan tartışmalı olay, cinsiyet uygunluk testleri nedeniyle iki sporucu arasında gerginliğe neden oldu.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 22:34
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 22:34
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Khelif Krizi: Boks Mücadelesinde Oyun Dışı Kalma İddiası

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Boks Müsabakaları

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları boks branşında, kadınlar 66 kilo son 16 turunda dikkat çekici bir olay yaşandı. İtalyan boksör Angela Carini, Cezayirli rakibi Imane Khelif ile yaptığı karşılaşmanın 46. saniyesinde, aldığı darbenin ardından oyundan çekildi.

Maç Sonrası Tartışmalar

Carini ile Khelif'in mücadelesi esnasında yaşanan bu durum, Khelif'in geçmişte 2023 Dünya Boks Şampiyonası sırasında "cinsiyet uygunluk testleri de dahil olmak üzere" çeşitli teste tabi tutulması nedeniyle tartışmalara yol açtı. Khelif’in önceki diskalifikasyonları, spor kamuoyunun gündeminde yer buldu.

Uluslararası Boks Birliği'nden Açıklama

Uluslararası Boks Birliği (IBA), Khelif ile ilgili olarak Uluslararası Olimpiyat Komitesine (IOC) bir mektup gönderdi. Mektupta, "24 Mart 2023'te IBA, sporcular Lin Yu-ting ve Khelif’i, gerekli uygunluk kriterlerini karşılamadıkları için diskalifiye etmiştir" denildi. Ayrıca, performanslarıyla ilgili daha fazla detay da verildi.

Türkiye'nin Başvurusu

Türkiye Boks Federasyonu da IOC'ye başvurarak Khelif’in daha önceki 'cinsiyet uygunluk testleri' gibi gereklilikleri geçemediğini belirtip, organizasyondan diskalifiye edilmesini talep etti. Milli boksör Busenaz Sürmeneli, çeyrek finaldeki rakibi Taylandlı Janjaem Suwannapheng ile eşleşmiş durumda.

IOC'nin Kararı

Ancak IOC, IBA ve Türkiye Boks Federasyonu'nun başvurularını reddetti. Yapılan açıklamada, "Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılan sporcular, belirlenen tüm geçerli tıbbi düzenlemelere uymak zorundadır" ifadeleri yer aldı. IOC, mevcut düzenlemelerin yerinde bir karar olduğuna vurgu yaptı.

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