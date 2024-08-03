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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kürek Mücadelesi: Zeidler Altın Madalya Kazandı

Oliver Zeidler, Paris 2024 Olimpiyatları'nda erkekler tekli kürek yarışında altın madalyayı kazandı.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 16:52
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 16:52
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kürek Mücadelesi: Zeidler Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyatları'nda Kürek Finalleri Gerçekleşti

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda erkekler tekli kürek final yarışları, Vaires Sur Marne Nautical alanında gerçekleştirildi. Bu önemli yarışta Alman sporcu Oliver Zeidler, 6 dakika 37 saniye 57 saliselik derecesiyle altın madalyayı kazandı.

Ödül Sıralaması

Bu kategoride Belaruslu sporcu Yauheni Zalaty, 6 dakika 42 saniye 96 salisede gümüş madalya kazandı. Hollandalı sporcu Simon van Dorp ise, 6 dakika 44 saniye 72 saliselik süresiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Bu yarışlar, Türkiye ve dünya genelindeki sporseverler için büyük bir heyecan kaynağı oldu ve kürek sporunun yıldızlarının performansları dikkat çekti.

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