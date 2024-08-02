Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kürek Zorlu Mücadeleler

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kürek Finali

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda kürek müsabakaları büyük bir çekişmeye sahne oldu. Kürekte çift erkekler ve kadınlar kategorisinde, finaller Vaires Sur Marne Nautical tesislerinde gerçekleştirildi.

Erkekler Kategorisinde Hırvatistan Fırtınası

Çift erkekler yarışında, Hırvatistan ekibi, 6 dakika 23 saniye 66 salisede finişe ulaşarak altın madalyanın sahibi oldu. Büyük Britanya 6 dakika 24 saniye 11 saliseyle gümüş madalya kazanırken, İsviçre 6 dakika 24 saniye 76 saliseyle bronz madalyayı elde etti.

Kadınlar Kategorisinde Hollanda Öne Çıktı

Kürek kadınlar finalinde ise, Hollanda ekibi 6 dakika 58 saniye 67 saliseyle altın madalya kazandı. Romanya, 7 dakika 2 saniye 97 saliseyle gümüş madalya alırken, Avustralya 7 dakika 3 saniye 54 saliseyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Paris 2024'te yapılan bu zorlu yarışmalar, sporcuların yeteneklerini ve dayanıklılıklarını bir kez daha gözler önüne serdi.