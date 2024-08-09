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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Maraton Yüzme Sonuçları

Kuzey Tunçelli 10 km yüzme yarışında 23. oldu, Emir Batur Albayrak ise yarışı tamamlayamadı.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 11:13
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 11:27
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Maraton Yüzme Sonuçları

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na Dair Gelişmeler

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları maraton yüzme erkekler 10 kilometre yarışında milli sporcular mücadele etti.

Kuzey Tunçelli ve Emir Batur Albayrak'ın Performansı

Kuzey Tunçelli, 2:02:58.1'lik süresiyle 23. olarak önemli bir deneyim elde ederken, Emir Batur Albayrak yarışı tamamlayamadı.

Madalyaların Sahipleri

Bu disiplinde Macar Kristof Rasovszky, 1:50:52.7'lik derecesiyle altın madalya kazanırken, Alman Oliver Klemet gümüş, Macar David Betlehem ise bronz madalya sahibi oldu. Bronz madalya kazanan Betlehem, milli atıcı Yusuf Dikeç'in meşhur eli cebinde pozunu takınarak madalya sevincini kutladı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda maraton yüzme erkekler 10 kilometrede Macar Kristof Rasovszky...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda maraton yüzme erkekler 10 kilometrede Macar Kristof Rasovszky (ortada) altın, Alman Oliver Klemet (solda) gümüş, Macar David Betlehem (sağda) bronz madalya elde etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda maraton yüzme erkekler 10 kilometrede Macar Kristof Rasovszky...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda maraton yüzme erkekler 10 kilometrede Macar Kristof Rasovszky (ortada) altın, Alman Oliver Klemet (solda) gümüş, Macar David Betlehem (sağda) bronz madalya elde etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda maraton yüzme erkekler 10 kilometrede Macar Kristof Rasovszky...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda maraton yüzme erkekler 10 kilometrede Macar Kristof Rasovszky (ortada) altın, Alman Oliver Klemet (solda) gümüş, Macar David Betlehem (sağda) bronz madalya elde etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda maraton yüzme erkekler 10 kilometrede Macar Kristof Rasovszky...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda maraton yüzme erkekler 10 kilometrede Macar Kristof Rasovszky (ortada) altın, Alman Oliver Klemet (solda) gümüş, Macar David Betlehem (sağda) bronz madalya elde etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda maraton yüzme erkekler 10 kilometrede Macar Kristof Rasovszky...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda maraton yüzme erkekler 10 kilometrede Macar Kristof Rasovszky (ortada) altın, Alman Oliver Klemet (solda) gümüş, Macar David Betlehem (sağda) bronz madalya elde etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda maraton yüzme erkekler 10 kilometrede Macar Kristof Rasovszky...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda maraton yüzme erkekler 10 kilometrede Macar Kristof Rasovszky (ortada) altın, Alman Oliver Klemet (solda) gümüş, Macar David Betlehem (sağda) bronz madalya elde etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda maraton yüzme erkekler 10 kilometrede Macar Kristof Rasovszky...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda maraton yüzme erkekler 10 kilometrede Macar Kristof Rasovszky (ortada) altın, Alman Oliver Klemet (solda) gümüş, Macar David Betlehem (sağda) bronz madalya elde etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda maraton yüzme erkekler 10 kilometrede Macar Kristof Rasovszky...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda maraton yüzme erkekler 10 kilometrede Macar Kristof Rasovszky (ortada) altın, Alman Oliver Klemet (solda) gümüş, Macar David Betlehem (sağda) bronz madalya elde etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları maraton yüzme erkekler 10 kilometrede Macar Kristof Rasovszky...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları maraton yüzme erkekler 10 kilometrede Macar Kristof Rasovszky, 1.50.52.7'lik derecesiyle altın madalya kazandı.

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