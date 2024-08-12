Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Milli Sporcular Yurda Döndü

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Milli Sporcular Yurda Dönüş Yaptı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Türk millî sporcular, İstanbul Havalimanı'na döndü. Kafile, çiçek ve bayraklarla coşkuyla karşılandı.

Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin'in Açıklamaları

Metin Şahin, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tüm branşlara büyük destek verdiğinin altını çizerek, "Spordan anlamayan kişilerin bakanlığı eleştirmesi oldukça üzücü. 2023 yılında dünya şampiyonu olduk ve bu eleştiriler gereksiz. Sporcularımız bir sonraki adımda bayrağımızı dalgalandıracak. Türk sporu gelişiyor ve ileride daha büyük başarılar elde edeceğiz." dedi.

Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'in Değerlendirmesi

Eyüp Gözgeç, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı, sporcuların makine olmadığını vurguladı. "Bakanımız Osman Aşkın Bak'a yönelik ağır eleştiriler var," diyen Gözgeç, "Sporcularımızın zorlukları oldu ama Gençlik ve Spor Bakanlığı tüm desteği sundu. Eksiklerimiz var ve bunları tespit edeceğiz." şeklinde konuştu.

Buse Naz Çakıroğlu'ndan Duygusal Açıklamalar

Gümüş madalya sahibi Buse Naz Çakıroğlu, kadın sporcuların önemli başarılar elde ettiğini belirterek, "Önemli olan aldığımız madalyanın rengi değil, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmekti. Biz, izleyen çocuklara örnek olmak istiyoruz," dedi.

Hatice Akbaş: "Kadın Boksunda Başarıyı Kanıtladık"

Hatice Akbaş, kazandığı gümüş madalyadan dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Kadın boksunun başarısını kanıtladık. Gelecekte daha güzel başarılar elde edeceğimize inanıyorum," dedi.

Nafia Kuş Aydın: "En İyi Şekilde Temsil Etmek İstiyoruz"

Bronz madalya kazanan Nafia Kuş Aydın, "Hedefimiz bir sonraki olimpiyatta ülkemizi temsil etmek. Bu benim ikinci olimpiyatım ve heyecanlıydım," açıklamalarında bulundu.

Buse Tosun Çavuşoğlu'ndan Umut Dolu Mesaj

Bronz madalya sahibi Buse Tosun Çavuşoğlu, "Kadın güreşinde tarihi bir başarı elde ettik. Altın madalyayı kazanmak istedik ama nasip olmadı. 2028'de bu madalyayı almayı hedefliyoruz," şeklinde konuştu.