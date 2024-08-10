Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Nafia Kuş Aydın'ın Yarı Final Mücadelesi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Tekvando Yarışmaları

2024 Paris Olimpiyat Oyunları kapsamında tekvando müsabakaları devam ediyor. Bugün, milli sporcu Nafia Kuş Aydın, yarı finalde önemli bir mücadele verdi.

Yarı Final Mücadelesi

Grand Palais'te gerçekleştirilen karşılaşmada Nafia Kuş Aydın, Fransız sporcu Althea Laurin ile karşı karşıya geldi. İlk raundda Fransız sporcu, 2-1'lik bir skorla öne geçti. İkinci raundda ise her iki sporcu da dengeli bir performans sergileyerek 2-2 berabere kalmayı başardı. Ancak genel skorda, Nafia Kuş Aydın, rakibine 2-0'lık skorla mağlup oldu.

Bronz Madalya Mücadelesi

Bu sonuçla birlikte milli sporcu, bronz madalya için mücadele etmeye hak kazanmış durumda. Bugün gerçekleşecek olan bu kritik karşılaşma, Nafia'nın uluslararası arenadaki kariyeri açısından oldukça önemli bir fırsat sunacak.