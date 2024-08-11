Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Tekvando Heyecanı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Tekvando Başarısı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda, tekvando erkekler +80 kiloda oldukça çekişmeli bir final maçı yapıldı.

Final Mücadelesi

Büyük Britanya'dan Caden Cunningham ile İranlı sporcu Arian Salimi arasında gerçekleşen finalde, Salimi rakibini yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Madalyaların Dağılımı

Bu kategoriye ait gümüş madalya, Caden Cunningham'ın oldu. Fildişi Sahili'nden Cheick Sallah Cisse ile Küba'dan Rafael Alba ise bronz madalyayı paylaşarak kürsüde yerlerini aldılar.