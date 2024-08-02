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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Tenis Mücadeleleri Sürüyor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tenis branşında final ve yarı finale yükselen tenisçiler belirlendi.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 00:17
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 00:17
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Tenis Mücadeleleri Sürüyor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Tenis Müsabakalarında Gelişmeler

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları, tenis tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatıyor. Philippe-Chatrier, Suzanne Lenglen ve Simonne-Mathieu kortlarında gerçekleştirilen müsabakalarda, tek kadın ve tek erkek kategorilerinde finalistler de belli oldu.

Tek Kadınlarda Finalistler Belirlendi

Çinli tenisçi Qinwen Zheng, yarı finalde Polonyalı Iga Swiatek'i 2-0 yenerek finale yükselmenin mutluluğunu yaşadı. Hırvat Donna Vekic ise Slovak Anna Karolina Schmiedlova'yı 2-0 mağlup ederek finalde Zheng’in rakibi olmaya hak kazandı.

Tek Erkeklerde Yarı Finale Yükselenler

İspanyol Carlos Alcaraz, Sırp Novak Djokovic, İtalyan Lorenzo Musetti ve Kanadalı Felix Auger-Aliassime gibi önemli isimler, tek erkek kategorisinde yarı finale çıkarak başarılarına devam ediyor.

Çift Kategorilerinde Final Mücadelesi

Çift Kadınlarda Yarışma

Çift kadınlarda ise Çek sporcular Karolina Muchova ve Linda Noskova, İtalyanlar Sara Errani ve Jasmine Paolini, İspanyollar Cristina Bucsa ve Sara Sorribes Tormo, bireysel sporcular Mirra Andreeva ve Diana Shnaider yarı finallere adlarını yazdırdı.

Çift Erkekler ve Karışık Kategoriler

Çift erkekler kategorisinde ise ABD’deki Taylor Fritz ve Tommy Paul; diğer ABD’li sporcular Austin Krajicek ve Rajeev Ram finalde altın madalya için kıyasıya mücadele edecek. Karışık kategorisinde ise Çinli tenisçiler Xinyu Wang - Zhizhen Zhang ve Çek sporcular Katerina Siniakova - Tomas Machac finale yükseldi.

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