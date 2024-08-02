Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Tenis Mücadeleleri Sürüyor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Tenis Müsabakalarında Gelişmeler
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları, tenis tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatıyor. Philippe-Chatrier, Suzanne Lenglen ve Simonne-Mathieu kortlarında gerçekleştirilen müsabakalarda, tek kadın ve tek erkek kategorilerinde finalistler de belli oldu.
Tek Kadınlarda Finalistler Belirlendi
Çinli tenisçi Qinwen Zheng, yarı finalde Polonyalı Iga Swiatek'i 2-0 yenerek finale yükselmenin mutluluğunu yaşadı. Hırvat Donna Vekic ise Slovak Anna Karolina Schmiedlova'yı 2-0 mağlup ederek finalde Zheng’in rakibi olmaya hak kazandı.
Tek Erkeklerde Yarı Finale Yükselenler
İspanyol Carlos Alcaraz, Sırp Novak Djokovic, İtalyan Lorenzo Musetti ve Kanadalı Felix Auger-Aliassime gibi önemli isimler, tek erkek kategorisinde yarı finale çıkarak başarılarına devam ediyor.
Çift Kategorilerinde Final Mücadelesi
Çift Kadınlarda Yarışma
Çift kadınlarda ise Çek sporcular Karolina Muchova ve Linda Noskova, İtalyanlar Sara Errani ve Jasmine Paolini, İspanyollar Cristina Bucsa ve Sara Sorribes Tormo, bireysel sporcular Mirra Andreeva ve Diana Shnaider yarı finallere adlarını yazdırdı.
Çift Erkekler ve Karışık Kategoriler
Çift erkekler kategorisinde ise ABD’deki Taylor Fritz ve Tommy Paul; diğer ABD’li sporcular Austin Krajicek ve Rajeev Ram finalde altın madalya için kıyasıya mücadele edecek. Karışık kategorisinde ise Çinli tenisçiler Xinyu Wang - Zhizhen Zhang ve Çek sporcular Katerina Siniakova - Tomas Machac finale yükseldi.