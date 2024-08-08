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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye - İtalya Voleybol Yarı Finali Coşkusu

Türkiye-İtalya yarı final maçı dev ekranlarda ilgiyle izlendi, vatandaşlar takıma destek verdi.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 22:48
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 22:48
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye - İtalya Voleybol Yarı Finali Coşkusu

Türkiye'nin İtalya ile Yarı Finale Yükselişi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kapsamında gerçekleştirilen kadınlar voleybol yarı final mücadelesinde Türkiye ile İtalya karşı karşıya geldi. Bu önemli karşılaşma, Bolu, Sakarya ve Kocaeli gibi illerde dev ekranlardan izlenerek vatandaşların coşkusu katlandı.

Bolu'da Coşkulu İzleyiciler

Bolu Kent Meydanı, sporseverlerin bir araya gelerek voleybol maçını izleyebileceği bir buluşma noktası oldu. Bolu Belediyesi tarafından kurulan dev ekran ile vatandaşlar, milli takımın mücadele heyecanını yaşadı. Ellerinde Türk bayraklarıyla tezahüratlar yapan izleyiciler, Türkiye’nin kazandığı sayılarda büyük bir sevinç, kaybettiği noktalarında ise üzüntü yaşadı.

Diğer Şehirlerde Yaşanan Heyecan

Sakarya’nın Kocaali ilçesindeki sahilde de yapılan canlı yayın sayesinde, vatandaşlar karşılaşmayı büyük bir heyecanla izledi. Spor tutkunları, Türkiye'nin İtalya ile olan maçına anlık desteklerini sundu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ise vatandaşlar, tarihi yarı final anlarını Kent Meydanı ve İzmit Belediyesi önündeki dev ekranlarda yaşadı. Burada da aynı coşku ve destek devam etti; vatandaşlar, ay-yıldızlı milli takıma tezahüratlar yaparak moral verdi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar voleybol yarı final mücadelesinde, Türkiye ile İtalya’nın...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar voleybol yarı final mücadelesinde, Türkiye ile İtalya’nın karşılaşması Bolu'da dev ekrandan izlendi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar voleybol yarı final mücadelesinde, Türkiye ile İtalya’nın...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar voleybol yarı final mücadelesinde, Türkiye ile İtalya’nın karşılaşması Bolu'da dev ekrandan izlendi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar voleybol yarı final mücadelesinde, Türkiye ile İtalya’nın...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar voleybol yarı final mücadelesinde, Türkiye ile İtalya’nın karşılaşması Bolu'da dev ekrandan izlendi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar voleybol yarı final mücadelesinde, Türkiye ile İtalya’nın...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar voleybol yarı final mücadelesinde, Türkiye ile İtalya’nın karşılaşması Bolu'da dev ekrandan izlendi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar voleybol yarı final mücadelesinde, Türkiye ile İtalya’nın...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar voleybol yarı final mücadelesinde, Türkiye ile İtalya’nın karşılaşması Bolu'da dev ekrandan izlendi.

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