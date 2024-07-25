Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yıldız Sporcular Görev Alacak

Paris 2024 Olimpiyatları Yıldız Sporcuları Ağırlayacak

Fransa'nın başkenti Paris, 33. Yaz Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak. 2024 Olimpiyat Oyunları, 27 Temmuz'da açılış töreni ile başlayacak ve 11 Ağustos'ta sona erecek. Bu dönem içerisinde toplam 10,500 sporcu, madalya hayallerini gerçekleştirmek için bir araya gelecek.

Dünyaca Ünlü Sporcular Paris'te

Olimpiyat oyunlarında, branşlarında büyük başarılar elde etmiş birçok ünlü sporcu yer alacak. Bunlar arasında; 3 kez olimpiyat zaferi yaşayan Kevin Durant, NBA tarihinin en yüksek sayısına ulaşan LeBron James, NBA'nın yıldızları Stephen Curry, Jayson Tatum ve Anthony Davis, Sırbistan’ın takımı için yarışacak Nikola Jokic, Yunanistan’ın basketbolcusu Giannis Antetokounmpo, 7 olimpiyat ve 30 dünya şampiyonluğuna sahip Simone Biles, 24 grand slam kazanan tenis efsanesi Novak Djokovic ve daha birçok isim bulunuyor.

Öne Çıkan Sporcuların Listesi

Ariarne Titmus - Yüzme - Avustralya

- Yüzme - Avustralya Armand Duplantis - Atletizm - İsveç

- Atletizm - İsveç Carlos Alcaraz - Tenis - İspanya

- Tenis - İspanya Clarisse Agbegnenou - Judo - Fransa

- Judo - Fransa Eliud Kipchoge - Atletizm - Kenya

- Atletizm - Kenya Kevin Durant - Basketbol - ABD

- Basketbol - ABD LeBron James - Basketbol - ABD

- Basketbol - ABD Leon Marchand - Yüzme - Fransa

- Yüzme - Fransa Manyu Wang - Masa Tenisi - Çin

- Masa Tenisi - Çin Neeraj Chopra - Atletizm - Hindistan

- Atletizm - Hindistan Noah Lyles - Atletizm - ABD

- Atletizm - ABD Novak Djokovic - Tenis - Sırbistan

- Tenis - Sırbistan Rafael Nadal - Tenis - İspanya

- Tenis - İspanya Sha'Carri Richardson - Atletizm - ABD

- Atletizm - ABD Shelly-Ann Fraser-Pryce - Atletizm - Jamaika

- Atletizm - Jamaika Simone Biles - Cimnastik - ABD

- Cimnastik - ABD Teddy Riner - Judo - Fransa

- Judo - Fransa Faith Kipyegon - Atletizm - Kenya

- Atletizm - Kenya Nikola Jokic - Basketbol - Sırbistan

- Basketbol - Sırbistan Giannis Antetokounmpo - Basketbol - Yunanistan

Branş Programı

Paris 2024'te yer alacak branşların programı şu şekildedir:

1-11 Ağustos: Atletizm

27 Temmuz-5 Ağustos: Artistik Cimnastik

27 Temmuz-11 Ağustos: Basketbol

27 Temmuz-4 Ağustos: Yol Bisikleti

27 Temmuz-3 Ağustos: Judo

27-28 Temmuz ve 6-7 Ağustos: Kaykay

27 Temmuz-4 Ağustos: Yüzme

27 Temmuz-10 Ağustos: Masa Tenisi

27 Temmuz-4 Ağustos: Tenis

Olimpiyat Oyunları, tüm dünyanın dikkatini çekecek ve spor tutkunlarını bir araya getirecek. Paris 2024 madalya mücadelesine tanıklık etmek için sabırsızlanıyoruz!