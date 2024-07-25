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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yıldız Sporcular Görev Alacak

Paris 2024 Olimpiyatları'nda dünya çapında birçok ünlü sporcu madalya için mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 11:18
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yıldız Sporcular Görev Alacak

Paris 2024 Olimpiyatları Yıldız Sporcuları Ağırlayacak

Fransa'nın başkenti Paris, 33. Yaz Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak. 2024 Olimpiyat Oyunları, 27 Temmuz'da açılış töreni ile başlayacak ve 11 Ağustos'ta sona erecek. Bu dönem içerisinde toplam 10,500 sporcu, madalya hayallerini gerçekleştirmek için bir araya gelecek.

Dünyaca Ünlü Sporcular Paris'te

Olimpiyat oyunlarında, branşlarında büyük başarılar elde etmiş birçok ünlü sporcu yer alacak. Bunlar arasında; 3 kez olimpiyat zaferi yaşayan Kevin Durant, NBA tarihinin en yüksek sayısına ulaşan LeBron James, NBA'nın yıldızları Stephen Curry, Jayson Tatum ve Anthony Davis, Sırbistan’ın takımı için yarışacak Nikola Jokic, Yunanistan’ın basketbolcusu Giannis Antetokounmpo, 7 olimpiyat ve 30 dünya şampiyonluğuna sahip Simone Biles, 24 grand slam kazanan tenis efsanesi Novak Djokovic ve daha birçok isim bulunuyor.

Öne Çıkan Sporcuların Listesi

  • Ariarne Titmus - Yüzme - Avustralya
  • Armand Duplantis - Atletizm - İsveç
  • Carlos Alcaraz - Tenis - İspanya
  • Clarisse Agbegnenou - Judo - Fransa
  • Eliud Kipchoge - Atletizm - Kenya
  • Kevin Durant - Basketbol - ABD
  • LeBron James - Basketbol - ABD
  • Leon Marchand - Yüzme - Fransa
  • Manyu Wang - Masa Tenisi - Çin
  • Neeraj Chopra - Atletizm - Hindistan
  • Noah Lyles - Atletizm - ABD
  • Novak Djokovic - Tenis - Sırbistan
  • Rafael Nadal - Tenis - İspanya
  • Sha'Carri Richardson - Atletizm - ABD
  • Shelly-Ann Fraser-Pryce - Atletizm - Jamaika
  • Simone Biles - Cimnastik - ABD
  • Teddy Riner - Judo - Fransa
  • Faith Kipyegon - Atletizm - Kenya
  • Nikola Jokic - Basketbol - Sırbistan
  • Giannis Antetokounmpo - Basketbol - Yunanistan

Branş Programı

Paris 2024'te yer alacak branşların programı şu şekildedir:

  • 1-11 Ağustos: Atletizm
  • 27 Temmuz-5 Ağustos: Artistik Cimnastik
  • 27 Temmuz-11 Ağustos: Basketbol
  • 27 Temmuz-4 Ağustos: Yol Bisikleti
  • 27 Temmuz-3 Ağustos: Judo
  • 27-28 Temmuz ve 6-7 Ağustos: Kaykay
  • 27 Temmuz-4 Ağustos: Yüzme
  • 27 Temmuz-10 Ağustos: Masa Tenisi
  • 27 Temmuz-4 Ağustos: Tenis

Olimpiyat Oyunları, tüm dünyanın dikkatini çekecek ve spor tutkunlarını bir araya getirecek. Paris 2024 madalya mücadelesine tanıklık etmek için sabırsızlanıyoruz!

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