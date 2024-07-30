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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Rümeysa Pelin Kaya'nın İlk Gün Performansı

Rümeysa Pelin Kaya, Paris 2024 Olimpiyatları'nda trap elemelerinde 20. sırada yer aldı.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 17:39
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 17:39
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Rümeysa Pelin Kaya'nın İlk Gün Performansı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda İlk Gün Heyecanı

2024 Olimpiyat Oyunları, Fransa'nın başkenti Paris'te başlamışken, milli atıcımız Rümeysa Pelin Kaya, trap kategorisinde ilk gün elemelerine katıldı. Rümeysa, Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleştirilen elemelerde 20. sırada yer aldı.

Mücadele Dolu Bir Gün

Eleme roundunda, Rümeysa toplamda 75 atış yaptı ve bunların 69'unda başarılı olarak isabet kaydetti. Sporcular, yarınki elemelerde 50 atış daha gerçekleştirecekler. Toplamda en yüksek isabete sahip ilk 6 sporcu, finale katılma hakkı kazanacak.

Dünya genelinden birçok sporcu, madalya için mücadele edecek. Rümeysa'nın performansı ile ilgili umutlar ise artıyor.

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