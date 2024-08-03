Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Yelken Mücadelesinde Milli Takım 15'inci Sırada

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yelken Heyecanı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcularımız Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu, 470 karışık yelken takımıyla büyük bir azimle mücadele ediyor.

İlk Günü Geride Bıraktık

Marsilya Marina'da gerçekleştirilen yarışların ikinci gününde, milli takımımız genel sıralamada 15'inci sırayı alarak dikkat çekti.

Yarış Sonuçları ve Gelecek Planları

Deniz ve Lara, 470 karışık yelken yarışının üçüncü mücadelesinde 15'inci, dördüncü yarışında ise 8'inci olarak tamamladılar. İkinci günün genel sıralama mücadelesinde 15'inci sırayı elde eden sporcular, yarın yapılacak iki yarışta daha kaderlerini belirleyecekler.

Madalya İçin Mücadele Ediyorlar

19 ülkenin katıldığı 470 karışık takım yarışlarında, ilk 10 sırayı elde eden yarışmacılar madalya mücadelesine katılma hakkı kazanacak.