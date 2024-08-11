Paris 2024 Olimpiyatları: ABD, Erkekler Basketbolda Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Erkekler Basketbol Finali

Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler basketbol final maçı büyük bir heyecanla gerçekleşti. ABD, ev sahibi Fransa'yı 98-87 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Maçın Detayları

Bercy Arena'da dolu tribünler önünde yapılan final maçında, ABD ilk çeyreği 20-15 önde tamamladı ve soyunma odasına 49-41'lik skorla gitti. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan ABD, üçüncü çeyreği 72-66 önde kapatırken maçı da 98-87 kazanarak tarih yazdı.

Öne Çıkan Oyuncular

Stephen Curry, ABD adına 24 sayıyla en fazla sayı atan isim olurken, Victor Wembanyama ise ev sahibi Fransa için 26 sayıyla öne çıktı.

Kevin Durant Tarih Yazdı

Bu zafere imza atan Kevin Durant, 2024 yılı itibarıyla olimpiyatlarda kazandığı dördüncü altın madalyasıyla, erkek basketbolunda en fazla altın madalya kazanan oyuncu unvanını elde etti.