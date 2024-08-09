Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Paris 2024 Olimpiyatları: Almanya Kano Sprintte Altın Madalya Kazandı

Almanya, 2024 Paris Olimpiyatları'nda kano sprint çift erkekler 500 metrede altın madalya aldı.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 22:55
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 22:55
Paris 2024 Olimpiyatları: Almanya Kano Sprintte Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Dört Gözle Bekleniyor

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda heyecan dolu anlar yaşanıyor. Kano sprint çift erkekler 500 metre yarışında büyük bir mücadele yaşandı.

Almanya'nın Zaferi

Vaires-sur-Marne Nautical'de gerçekleşen yarışlarda, Almanya'dan Jacop Schopf ve Max Lemke altın madalyayı kazanarak ülkeyi bir kez daha gururlandırdı.

Diğer Dereceler

Yarışta Macaristan ekibinden Bence Nadas ve Sandor Totka gümüş madalya elde etti. Avustralya ise Jean van der Westhuyzen ve Tom Green ile bronz madalyanın sahibi oldu.

Olympiyat Ruhu

Bu sonuçlar, ülkelerin spor alanındaki rekabetine yeni bir boyut kazandırırken, sporcuların üstün çabası da tüm dünyaya örnek teşkil ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Depoları fulletecek indirim! Karar verildi akaryakıta 15 Ağustos'ta indirimin feriştahı geliyor

Akbank ile yola çıkana 19.000 TL karşılıksız ödeme! Tam 2 ayda sağlanıyor

103.000 TL’ye yatırım fırsatı! O ilde yaşayanlara dönümü bu fiyata verilecek

Tuvalet kağıdı 16’lısı 79 TL, Havlu kağıt 6’lısı 49 TL! O markette sepete attığın yüzde 45- 50 indirime girecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Her eve lazım o ürün 210 TL’den 125 TL’ye düştü: 15 Ağustos’ta giden kazanacak!

TCMB’den asgari ücret açıklaması! Yoksa ara zammı geliyor

Akbank ile yola çıkana 19.000 TL karşılıksız ödeme! Tam 2 ayda sağlanıyor

Okullar açılmadan yapılan bu zam ebeveyni şok edecek! Artık her kayıtta iki katı ödenecek

Depoları fulletecek indirim! Karar verildi akaryakıta 15 Ağustos'ta indirimin feriştahı geliyor

Belediyelerden destek eli uzandı! Öğrencilere 9 ay 1.000 TL ödenecek

Kredi kartı olmadan 850 TL bedava alışveriş imkanı açıkladı! Ay sonuna kadar ödemeler hesaba geçiyor

Sürpriz! IBAN'lara akşamdan para yağdı! Her hesaba 1860 TL otomatik aktarıldı!

103.000 TL’ye yatırım fırsatı! O ilde yaşayanlara dönümü bu fiyata verilecek

KPSS şartı olmadan en az ilkokul mezunlarına müjde! 15 meslekte yüzlerce personel alımı başladı!

Tuvalet kağıdı 16’lısı 79 TL, Havlu kağıt 6’lısı 49 TL! O markette sepete attığın yüzde 45- 50 indirime girecek

5 ilde memur kadrosu açıldı! Personel alımı için rekabet arttı