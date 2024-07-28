Paris 2024 Olimpiyatları: Dağ Bisikletinde Kadınlar Cross-Country Mücadelesi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Dağ Bisikleti Heyecanı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları, dağ bisikleti kadınlar cross-country kategorisinde madalyaların dağıtıldığı heyecan dolu yarışlara ev sahipliği yaptı.

Ev Sahibi Fransa'nın Zaferi

Elancourt Tepesi'nde düzenlenen finallerde, ev sahibi Fransa adına yarışan Pauline Ferrand Prevot, 1:26.02'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Gümüş ve Bronz Madalyalar

Amerika Birleşik Devletleri'nden Haley Batten, 1:28.59'luk zamanı ile gümüş madalya kazanırken, İsveç'ten Jenny Rissveds ise 1:29.04'lük süresiyle bronz madalyayı elde etti.

Bu sonuçlar, dağ bisikletinin yüksek rekabet düzeyini ve sporcuların olağanüstü yeteneklerini bir kez daha gözler önüne serdi.