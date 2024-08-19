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Paris 2024 Olimpiyatları Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Türkiye Atletizm Federasyonu, Paris 2024 sonrası sporcu-antrenör toplantısı düzenledi, Yasmani Copello jübile kararı aldı.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 11:11
Paris 2024 Olimpiyatları Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Paris 2024 Olimpiyatları Değerlendirme Toplantısı

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF), Paris 2024 Olimpiyatları sonrasında bir değerlendirme toplantısı düzenledi. Toplantı, İzmir’deki TAF Yüksek Performans Merkezi'nde gerçekleştirilirken, federasyon yönetim kadrosu ve sporcular bir araya geldi.

Toplantıya Katılanlar

TAF Başkanı Fatih Çintimar, Genel Sekreter Satılmış Atmaca, As Başkan Arif Alpkılıç, Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Doktur ve Olimpik Performans Direktörü Işık Bayraktar toplantıda yer aldı. Ayrıca, olimpiyatlarda mücadele eden sporcu ve antrenörler de görüşlerini paylaştı. AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu da toplantıya katıldı.

Yasmani Copello'dan Jübile Kararı

Küba asıllı sprint atlet Yasmani Copello, 2014'ten beri Türkiye’yi temsil ettiğini ve Paris 2024’te jübile yaptığını açıkladı. Genç sporculara tavsiyelerde bulunan Copello, TAF Başkanı Çintimar tarafından da profesyonelliği için teşekkürle ödüllendirildi. 400 metre engelli branşında 37 yaşında olan Copello, 2016’da Avrupa Şampiyonu ve Olimpiyat 3’üncüsü, 2017’de ise Dünya 2’ncisi olmuştur.

Ersu Şaşma'nın Antrenör Sözleşmesi Uzatıldı

Erkekler sırıkla atlama dalında mücadele eden Ersu Şaşma'nın antrenörü Vladimir Ryzih ile olan sözleşmesi, 2026 Avrupa Atletizm Şampiyonası sonuna kadar uzatıldı. Ryzih ile çalışmaya başladıktan sonra Ersu, Türkiye rekorlarını geliştirmiş ve 2024 Avrupa 3'üncüsü ile Olimpiyat 5'incisi olmuştur.

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