Paris 2024 Olimpiyatları: Halterde Altın Madalya Huanhua Liu'nun

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Halter Heyecanı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları kapsamında halter final müsabakaları, South Paris Arena'da gerçekleştirildi. Bu heyecan verici etkinlikte, erkekler 102 kilo kategorisinde ödüller sahiplerini buldu.

Altın Madalya Huanhua Liu'nun

Çinli sporcu Huanhua Liu, bu kategorideki finalde gösterdiği üstün performansla altın madalyanın sahibi oldu. Liu, koparmada 186 kilo ve silkmede 220 kilo kaldırdı. Toplamda 406 kilo ile yarışmayı tamamlayarak ilk sırada yer aldı.

Gümüş ve Bronz Madalyalar

Özbekistanlı sporcu Akbar Djuraev, koparmada 185 kilo ve silkmede 219 kilo kaldırarak toplamda 404 kilo ile gümüş madalyayı kazandı. Belaruslu Yauheni Tsikhantsou, koparmada 183 kilo ve silkmede 219 kilo kaldırarak toplamda 402 kilo ile bronz madalyanın sahibi oldu.