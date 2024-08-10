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Paris 2024 Olimpiyatları: Kadınlar Gülle Atmada Altın Madalya Almanya'nın

Yemisi Ogunleye, Paris 2024'te kadınlar gülle atma yarışında altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 01:24
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 01:24
Paris 2024 Olimpiyatları: Kadınlar Gülle Atmada Altın Madalya Almanya'nın

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Gülle Atma Heyecanı

Stade de France'da düzenlenen atletizm kadınlar gülle atma finalleri büyük bir rekabete sahne oldu. Finale kalan atletler, 2024 Olimpiyatları'nın en değerli madalyaları için mücadele etti.

Alman Sporcu Yemisi Ogunleye'nin Başarısı

Alman sporcu Yemisi Ogunleye, 20.00 metreyle altın madalyanın sahibi olarak yarışmayı zirvede tamamladı. Bu başarısıyla ülkesine önemli bir gurur kaynağı oldu.

Diğer Dereceler

Yarışmada Avustralyalı Maddison-Lee Wesche, 19.86 metre atışıyla kendi kişisel rekorunu kırarak gümüş madalya kazandı. Çinli Jiayuan Song ise 19.32 metre atışıyla bronz madalyayı elde etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, kadın sporcuların başarılarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor ve bu finaller, atletizm dünyasında unutulmaz anlar yaşatıyor.

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