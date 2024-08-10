Paris 2024 Olimpiyatları: Kadınlar Hentbolda Norveç Altın Madalyayı Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kadınlar Hentbol Tahtını Kuruyor

Kadınlar hentbol kategorisinde Norveç, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda büyük bir başarı göstererek altın madalyanın sahibi oldu. Pierre Mauroy Stadı'ndaki final mücadelesinde, ev sahibi ülke Fransa'yı 29-21 mağlup etti.

Norveç'in Zaferi ve Danimarka'nın Başarısı

Norveç'in önemli bir zafer daha elde ettiği bu finalde, İsveç'i 30-25 geride bırakan Danimarka, turnuvayı bronz madalya ile tamamladı. Hentbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği bu karşılaşmalar, spordaki rekabetin ne denli güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.