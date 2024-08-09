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Paris 2024 Olimpiyatları: Kadınlar Madison Bisiklet Yarışında İtalya Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyatları'nda İtalya, kadınlar madison bisiklet yarışında altın madalya kazanarak tarih yazdı.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 21:46
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 21:46
Paris 2024 Olimpiyatları: Kadınlar Madison Bisiklet Yarışında İtalya Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kadınlar Yol Bisikleti Finalleri

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kapsamında, kadınlar madison takım yarışları büyük bir heyecanla gerçekleştirildi. Ulusal Velodrom'da yapılan finallerde, İtalya etkileyici bir performans sergileyerek 37 puan toplayıp altın madalyanın sahibi oldu.

Madalyalar Dağıtıldı

Yarışta Büyük Britanya, 31 puanla gümüş madalya kazanırken, Hollanda ise 28 puanla bronz madalya elde etti. Yarış, izleyenler tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi ve sporcular tarafından oldukça rekabetçi geçti.

Bu sonuçlar, ayrıca kadın bisiklet sporundaki gelişmeleri de gözler önüne serdi ve bu alanda yeni başarıların habercisi oldu.

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