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Paris 2024 Olimpiyatları'nda Carlos Edriel Yulo Altın Madalya Kazandı

Paris 2024'te Carlos Edriel Yulo, artistik cimnastik erkekler atlama masasında altın madalya elde etti.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 19:25
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 19:25
Paris 2024 Olimpiyatları'nda Carlos Edriel Yulo Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Tarih Yazıldı

Paris'te gerçekleştirilen Olimpiyat Oyunları'nda, Filipinli sporcu Carlos Edriel Yulo, artistik cimnastik erkekler atlama masası finalinde gösterdiği performansla altın madalyanın sahibi oldu.

Final Mücadelesi Bercy Arena'da Gerçekleşti

Fransa'nın başkenti Paris'teki Bercy Arena'da düzenlenen finallerde, Yulo 15.116 puan toplayarak birinci oldu. Ermeni sporcu Artur Davtyan, 14.966 puanla gümüş madalya kazandı. Büyük Britanya'dan Harry Hepworth ise 14.949 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.

Yulo'nun Başarısının Ardından Beklentiler Yükseldi

Carlos Edriel Yulo'nun bu muhteşem başarısı, Filipinler’de büyük bir coşku ile karşılandı ve gelecekteki yarışmalar için umutları artırdı.

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