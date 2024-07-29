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Paris 2024 Olimpiyatları'nda Eskrimde Dikkat Çeken Başarılar

Paris'te, eskrimde kadınlar kılıç ve erkekler flöre finalinde altın madalyalar sahiplerini buldu.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 23:47
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 23:47
Paris 2024 Olimpiyatları'nda Eskrimde Dikkat Çeken Başarılar

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Eskrim Heyecanı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde eskrim müsabakaları büyük bir rekabete sahne oldu. Kadınlar kılıçta ve erkekler flörede madalyalar dağıtıldı.

Fransız Apithy-Brunet Altın Madalyaya Ulaştı

Grand Palais'te yapılan kadınlar kılıç finalinde Fransız sporcu Manon Apithy-Brunet, 15-12'lik bir skorla takım arkadaşı Sara Balzer'ı yenerek altın madalyayı kazandı.

Ukraynalı Sporcu Bronz Madalyaya Sahip Oldu

Finalde kaybeden Sara Balzer, göğsünde bir bronz madalya ile sahne alacak. Üçüncülük mücadelesinde Güney Koreli Sebin Choi’yi 15-14 mağlup eden Ukraynalı Olga Kharlan, madalyasını kazanmış oldu.

Hong Kong'dan Altın Madalya!

Erkekler flöre finalinde ise Ka Long Cheung, İtalyan Filippo Macchi'yi 15-14 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Bu sonuç, Hong Kong spor tarihine geçti.

ABD'li Nick Itkin Bronz Madalya Kazandı

Bronz madalyayı kazanmak için ringde mücadele eden Nick Itkin, Japon sporcu Kazuki Iimura'yı 15-12 mağlup ederek üçüncülüğü elde etti.

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