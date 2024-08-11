Paris 2024 Olimpiyatları'nda Güreşte Altın Madalya Özbek Sporcunun

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Güreş Heyecanı

2024 Paris Olimpiyatları'nda güreş finalleri gerçekleşti. Champ de Mars Arena’da yapılan erkekler serbest stil 74 kilo müsabakalarında, Özbek sporcu Razambek Salambekovitch Jamalov, finalde Japon Daichi Takatani'yi 5-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Diğer Madalya Sahipleri

Gümüş madalyayı kazanan Japon sporcu Daichi Takatani'nin yanı sıra, Tacikistanlı Viktor Rassadin’i 6-2 yenerek bronz madalya kazanan Arnavut sporcu Chermen Valiev ve Sırp Hetik Cabolov’u 10-4 ile geçen Amerikalı Kyle Douglas Dake de bronz madalya mücadelesinde öne çıkan isimler oldu.