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Paris 2024 Olimpiyatları'nda Ivan Litvinovich Altın Madalya Kazandı

Ivan Litvinovich, Paris 2024 Olimpiyatları'nda trampolin cimnastikte altın madalya kazanarak zaferini ilan etti.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 23:39
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 23:39
Paris 2024 Olimpiyatları'nda Ivan Litvinovich Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Trampolin Cimnastik Heyecanı

Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda trampolin cimnastik branşında zafer kazanıldı. Bercy Arena'da düzenlenen eleme ve final müsabakalarında, bireysel sporcu Ivan Litvinovich, muhteşem bir performansla altın madalyanın sahibi oldu.

Başarılı Performans ve Madalya Kazanımı

63.090 puanla altın madalyayı kazanmayı başaran Ivan Litvinovich'in yanı sıra, Çinli sporcular da dikkatleri üzerine çekti. Zisai Wang, 61.890 puan ile gümüş madalyayı alırken, diğer bir Çinli sporcu Langyu Yan ise 60.950 puanla bronz madalya elde etti.

Bu sonuçlarla birlikte Ivan Litvinovich, Olimpiyat tarihine altın madalya ile damgasını vurmuş oldu ve Fransa'daki yarışmalarda büyük bir başarıya imza attı.

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