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Paris 2024 Olimpiyatları'nda Maraton Yüzme Heyecanı

Paris 2024 Olimpiyatları'nda kadınlar maraton yüzme 10 km yarışında Hollandalı Sharon van Rouwendall altın madalyayı kazandı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 15:26
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 15:26
Paris 2024 Olimpiyatları'nda Maraton Yüzme Heyecanı

2024 Paris Olimpiyatları: Kadınlar Maraton Yüzme

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda heyecan verici anlar yaşanmaya devam ediyor. Maraton yüzme kadınlar 10 kilometre yarışında madalyalar dağıtıldı.

Yarış Detayları

Alexandre III Köprüsü'nden start alan sporcular, tarihi Sen Nehri'nde mücadele etti. Ancak, bazı çevresel tartışmalara neden olan nehrin kirlilik durumu, sporcular ve izleyiciler tarafından dikkatle gözlemlendi.

Madalyalar Sahibini Buldu

Bu kategoride, Hollandalı yüzücü Sharon van Rouwendall altın madalya kazandı. Moesha Johnson Avustralya'dan gümüş, Ginevra Taddeucci ise İtalya'dan bronz madalyayı elde etti.

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