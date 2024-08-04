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Paris 2024 Olimpiyatları'nda Masa Tenisi Şampiyonu: Zhendong Fan

Zhendong Fan, Paris 2024'te masa tenisi erkekler bireyselde altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 17:11
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 17:11
Paris 2024 Olimpiyatları'nda Masa Tenisi Şampiyonu: Zhendong Fan

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Masa Tenisi Heyecanı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları, sporseverleri heyecanlandırmaya devam ediyor. Masa tenisi erkekler bireysel kategorisinde, Çinli sporcu Zhendong Fan, finale çıkarak altın madalyayı kazandı.

Finaldeki Mücadele

Souht Paris Arena 4'te gerçekleşen finalde, Zhendong Fan, İsveçli rakibi Truls Moregard ile karşı karşıya geldi. Zorlu geçen karşılaşmayı 4-1’lik skorla kazanan Fan, şampiyonluğa ulaştı.

Podyumda Daha Fazla Başarı

Masa tenisi erkekler bireysel podyumunda gümüş madalya, finalde kaybeden Truls Moregard'ın oldu. Brezilyalı sporcu Hugo Calderano ile karşılaşan Felix Lebrun ise, 4-0’lık skorla bu mücadeleyi kazanarak bronz madalya kazandı.

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