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Paris 2024 Olimpiyatları'nda Milli Güreşçilerin Performansı

Türkiye, Paris 2024 Olimpiyatları'nda yalnızca 2 bronz madalya kazanarak güreş müsabakalarına veda etti.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 15:25
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 15:25
Paris 2024 Olimpiyatları'nda Milli Güreşçilerin Performansı

Türkiye'nin Paris 2024'teki Başarısı

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye, güreş alanında yalnızca 2 bronz madalya ile öne çıktı. 11 milli güreşçinin katıldığı bu organizasyonda Taha Akgül ve Buse Tosun Çavuşoğlu, podyuma çıkma başarısı göstererek Türkiye'yi temsil etti.

Müsabakalar ve Temsilciler

Oyunlarda Türkiye'yi kadınlarda beş, erkeklerde ise grekoromen stilde dört, serbest stilde ise iki güreşçi temsil etti. Kadın güreşçilerimizden Evin Demirhan Yavuz (50 kg), Zeynep Yetgil (53 kg), Nesrin Baş (62 kg), Buse Tosun Çavuşoğlu (68 kg) ve Yasemin Adar Yiğit (76 kg) mindere çıkarken; erkek güreşçilerimizden Enes Başar (60 kg), Burhan Akbudak (77 kg), Ali Cengiz (87 kg), Hamza Bakır (130 kg), İbrahim Çiftçi (97 kg) ve Taha Akgül (125 kg) mücadele etti.

Taha Akgül ve Buse Tosun’un Başarıları

Özellikle Taha Akgül, Rio 2016'da kazandığı altın ve Tokyo 2020'deki bronz madalyasının ardından Paris'te de 3. olimpiyat madalyasını kazandı. Madalyasını aldıktan sonra, aktif spor hayatına veda etti. Buse Tosun Çavuşoğlu ise bu başarıyla birlikte, olimpiyatlarda madalya kazanan ikinci Türk kadın güreşçi unvanını elde etti.

Grekoromen Güreş Tarihinde Bir İlk

Grekoromen Güreş Milli Takımı, 1992 Barselona'dan bu yana süren madalya kazanma serisini Paris 2024'te sona erdirdi. Rıza Kayaalp'in yokluğu bu sonuçta önemli bir etken oldu. Kayaalp, doping nedeniyle lisansı askıya alındığı için Paris'te mücadele edemedi.

Son İki Olimpiyatın Durumu

Son iki olimpiyatı madalya kazanamadan kapatan Türk güreşçiler, Rio 2016'da 5 madalya, Tokyo 2020'de ise 3 bronz medalya kazanmıştı. Paris'teki sonuç, son yıllardaki güreş performansı üzerine sorgulamaları artırdı.

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