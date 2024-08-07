Paris 2024 Olimpiyatları'nda Rekor Kırıldı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Tarihi Anlar

Fransa'nın güzel başkenti Pariste gerçekleştirilen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda, erkekler disk atma finali büyük bir çekişmeye sahne oldu.

Olimpiyat Rekoru

Jamaikalı sporcu Roje Stona, 70.00 metrelik atışıyla bu alanda olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı. Stona'nın bu başarısı, daha önce Atina 2004'te Litvanyalı Virgilijus Alekna tarafından belirlenen 69.89 metrelik rekorun geride kalması anlamına geliyor.

Madalyalar ve Dereceler

Bu disiplinde dünya rekortmeni Litvanyalı Mykolas Alekna, 74.35 metrelik derecesiyle gümüş madalyayı kazanırken, Avustralyalı Matthew Denny 69.31 metrelik atışıyla bronz madalya elde etti.

Olimpiyat Oyunları, sporun birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne sererken, bu tür unutulmaz başarılar da tarihe geçiyor.