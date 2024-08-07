Paris 2024 Olimpiyatları'nda Soufiane El Bakkali Altın Madalyayı Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Büyük Başarı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda, erkekler 3 bin metre engelli finalinde dikkat çekici bir yarış gerçekleşti. Faslı atlet Soufiane El Bakkali, müthiş bir performans sergileyerek altın madalya kazandı.

Finalde Öne Çıkan İsimler

Fransa'nın Paris kentindeki Stade de France'ta düzenlenen yarışta El Bakkali, 8:06.05 derecesi ile zirveye çıktı. Bu başarı, Fas atletizm tarihinde önemli bir yer edinirken, gümüş madalya ABD'li Kenneth Rooks’un oldu ve zamanı 8:06.41 olarak kaydedildi. Kenyalı Abraham Kibiwot ise 8:06.47 derecesiyle bronz madalya sahibi oldu.