Paris 2024 Olimpiyatları'nda Sportif Tırmanış Kadınlar Hız Kategorisinde Madalya Dağıtıldı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Heyecan Doruğa Ulaştı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda sportif tırmanış kadınlar hız kategorisinde madalyalar dağıtıldı. Tırmanış tutkunlarının merakla beklediği yarışlar, Bourget Tırmanış Merkezi'nde yapıldı.

Altın Madalyanın Sahibi: Aleksandra Miroslaw

Yarışlarda gösterdiği üstün performansla Polonya'dan Aleksandra Miroslaw, altın madalyanın sahibi oldu. Miroslaw, bu zaferle kendi ülkesine önemli bir başarı daha kazandırmış oldu.

Diğer Dereceler

Bu kategoride gümüş madalya Çin'den Lijuan Deng'in, bronz madalya ise yine Polonya'dan Aleksandra Kalucka'nın oldu. Yarışlar, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.