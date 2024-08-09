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Paris 2024 Olimpiyatları'nda Tekvando Başarıları

Ulugbek Rashitov, Paris 2024 Olimpiyatları'nda tekvando erkekler 68 kiloda altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 01:23
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 01:23
Paris 2024 Olimpiyatları'nda Tekvando Başarıları

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Tekvando Heyecanı

2024 yılı Paris Olimpiyat Oyunları'nda, tekvando erkekler 68 kiloda madalyalar sahiplerini buldu.

Final Mücadelesi

Grand Palais'te düzenlenen finalde Özbek sporcu Ulugbek Rashitov, Ürdünlü Zaid Kareem ile karşı karşıya gelerek altın madalye için mücadele etti. Rashitov, bu zorlu rakibini yenerek altın madalyaya ulaşmayı başardı.

Bronz Madalyalar

Ayrıca bu kategoride Brezilyalı Edival Pontes ile Çinli Yushuai Liang, gösterdikleri performansla bronz madalyayı paylaşmayı başardı.

Ulugbek Rashitov'un bu başarıları, Özbekistan'ın Olimpiyat tarihindeki önemli anlarından biri olarak kayda geçti.

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