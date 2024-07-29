Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türk Okçular Tarih Yazdı

Tarhiy Bir Başarı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, okçuluk branşında önemli bir başarıya imza attı. Klasik Yay Erkek Milli Takımı, tarihinde ilk kez takım halinde madalya kazanarak Türkiye'ye zafer getirdi.

Madalya Töreni

Milli okçular Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer, Fransa'nın başkenti Paris'teki Les Invalides'ta düzenlenen törenle madalyalarını aldılar. Bu başarı, Türk spor tarihinde çok özel bir yere sahip olarak kayıtlara geçti. Olimpiyat Tarihinde Bir İlk

Klasik Yay Erkek Milli Takımı'nın üçüncülüğü, olimpiyatlar tarihi boyunca Türkiye'nin takım halinde kazandığı ilk madalya oldu. Takım, finalde Çin'i mağlup ederek bu başarıyı elde etti. Bu zafer, sporcularımızın kararlılığı ve azmiyle mümkün oldu.

Bakan Bak'tan Tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, madalya töreni sonrasında sporcularla bir araya gelerek onları tebrik etti. Bakan Bak, bu başarının ülkemiz için büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Bayraklar Üzerindeki Dikkat Çeken Detay

Tören sırasında, madalya seremonisinde dikkat çeken bir hata da yaşandı. Gümüş madalya kazanan Fransa'nın bayrağı, Türk bayrağının altında asılarak yanlış bir sırada yer aldı. Bu durum, izleyicilerin dikkatini çekti.