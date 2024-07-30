Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye'ye Gümüş Madalya

Paris 2024 Olimpiyatları'nda Tarihi Başarı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, Türkiye için unutulmaz anlara ev sahipliği yapıyor. Atıcılık branşında mücadele eden milli takım, 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde gümüş madalya elde etti.

Yarışmanın Detayları

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ikilisi, Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleşen finalde Sırbistan'dan Damir Mikec ve Zorana Arunovic ile karşı karşıya geldi. İkili, büyük bir çekişme içinde geçen karşılaşmadan 16-14'lük skorla mağlup ayrıldı.

Türkiye'nin İlk Atıcılık Madalyası

Bu başarı, Türkiye'nin atıcılık branşında kazandığı ilk madalya olma özelliğini taşıyor. Gümüş madalya ile birlikte, Türkiye'nin olimpiyat oyunları tarihindeki madalya sayısı 10 branşa ulaşmış oldu.

Gümüş madalya kazanan Türkiye ekibinin ardından, altın madalya Sırbistan'a giderken, bronz madalya Hindistan'dan Manu Bhaker ve Sarabjot Singh çiftine gitti.

Destekler ve Teşekkürler

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da final müsabakalarını izleyerek, sporculara yakın bir destek verdi. Ülkemizin spor alanındaki bu başarıları, yeni nesil sporculara ilham verecek ve uluslararası alanda güçlenmemiz için bir dönüm noktası olacak.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan atıcılık milli takımı, Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleştirilen 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde gümüş madalya kazandı.