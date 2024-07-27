Paris 2024 Olimpiyatları: Salih Yıldız Judoda Beşinci Oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Salih Yıldız'ın Performansı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış gününde milli judocu Salih Yıldız, bronz madalya mücadelesinde Japon sporcu Ryuju Nagayama'ya kaybetti. Sonuç olarak Yıldız, organizasyonu beşinci olarak tamamladı.
Başarılı Müsabakalara İmza Attı
Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen judo müsabakalarında, Salih Yıldız ilk olarak erkekler 60 kilo son 16 turunda Jamaikalı Ashley McKenzie'yi yenmeyi başardı. Ardından, çeyrek finalde Giorgi Sardalashvili karşısında galip geldi.
Yarı Final ve Bronz Madalya Mücadelesi
Yarı finalde ev sahibi ülkenin temsilcisi Luka Mkheidze'ye yenilen Salih Yıldız, böylelikle final şansını kaybetti. Bronz madalya mücadelesinde Japon rakibi Nagayama ile karşılaştı, fakat bu maçı da kaybederek 5. sırada yer aldı.
Salih Yıldız, Olimpiyat Oyunları'nda gösterdiği mücadeleyle büyük bir azimle ülkesi için ter döktü.